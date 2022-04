Rodzaje działalności IT. Ta związana z oprogramowaniem najpopularniejsza

Między innymi pandemia i wynikający z niej trend pracy zdalnej, który nadal się utrzymuje, znacznie wpłynął na wzrost liczby jednoosobowych firm działających w sektorze IT. Jak wynika z danych płynących z KRS wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, przeanalizowanych przez Evolution, wzrost ten w porównaniu roku 2021 z 2020, wyniósł niemal 18 proc. Co więcej, w pierwszym kwartale 2022 liczba firm z branży IT wzrosła o kolejne 5 proc. i na koniec marca wyniosła 138,5 tys.

Jak się okazuje, najwięcej firm jednoosobowych w polskim IT działa w branży związanej z oprogramowaniem i jest ona już od kilku lat najbardziej popularną wśród wszystkich z tego sektora – stanowią blisko 70 proc. z nich. Z kolei 18 proc. to działalności związane z doradztwem w zakresie informatyki, 8 proc. usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, a 5 proc. z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

– W Polsce w roku 2021 działało ponad 91 tys. firm IT związanych z oprogramowaniem. Co ciekawe, ich odsetek, w porównaniu do roku 2020, zwiększył się aż o 20 proc. A tylko w pierwszym kwartale tego roku przybyło ich już ponad 5 proc. Liczby te mogą wynikać nie tylko z rosnącego zapotrzebowania na inżynierów oprogramowania, ale także świadczyć o tym, że polscy programiści często świadczą usługi również dla zagranicznych podmiotów. Nie ma się czemu dziwić – są dobrze wykształceni i zaangażowani w projekty, więc chętnie ich one zatrudniają – mówi Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution. – Evolution ma swoje centra inżynieryjne na całym globie, niedawno otworzyło jedno także w Polsce i aktywnie zatrudnia przede wszystkim specjalistów IT – szczególnie pracujących w technologiach takich jak Scala i Typescript. Wiemy, jak bardzo cenią sobie oni elastyczność, dlatego też w ten sam sposób podchodzimy m.in. do kwestii umowy, oferując im wiele form zatrudnienia, w tym także umowę B2B.

Województwo mazowieckie z największą liczbą jednoosobowych działalności IT

Wśród wszystkich jednoosobowych firm IT, według analizowanych danych, największy odsetek znajduje się w województwie mazowieckim – stanowią one 27,1 proc. Na miejscu drugim znalazło się małopolskie (11,9 proc.), a trzecim i czwartym kolejno dolnośląskie (10,2 proc.) i śląskie (blisko 10 proc.). Na kolejnych pozycjach uplasowało się wielkopolskie (7,9 proc.), pomorskie (7 proc.) oraz łódzkie (5,4 proc.). W przypadku pozostałych województw odsetek waha się od 3 do 1,4 proc. (opolskie).

– Dane te pokazują, że programiści prowadzą swoje działalności w największych miejskich aglomeracjach w Polsce – branża technologiczno-badawcza zazwyczaj dynamicznie rozwija się w dużych miastach. Nieprzypadkowo więc wybraliśmy właśnie Warszawę, w której tworzymy nasze 10. centrum inżynieryjne na świecie i która gromadzi wielu utalentowanych specjalistów IT. Także tych pracujących w Scali – mówi Konrad Bromiński, HR Senior Manager w Evolution. – Technologia ta ma zwięzłą składnię, co wpływa na łatwiejsze pisanie, czytanie i utrzymanie kodu. W związku z tym ma ona duży potencjał, dlatego też organizujemy darmowe szkolenia przygotowawcze dla wszystkich programistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Scali, ale także TypeScripcie i zacząć swoją karierę w branży.