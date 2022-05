Już blisko ¼ Polaków myśli o zmianie branży na IT. Raport firmy Evolution

Branża IT cały czas silnie się rozwija. Potencjał tej części rynku jest ogromny, a coraz więcej osób zastanawia się nad przebranżowieniem. Firma Evolution, globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online, postanowiła zbadać preferencje Polaków w tym kontekście, dlatego przygotowała raport, z którego wynika między innymi, ilu Polaków myśli o IT w kontekście własnej kariery. Jakie są oczekiwania przyszłych pracowników i co branża powinna oferować kandydatom?

Polacy chcą rozwijać się w IT

Badanie, które przeprowadziła firma Evolution, pokazuje nie tylko mocne zainteresowanie Polaków sektorem IT w kontekście drogi zawodowej, ale również ambicje pracowników znad Wisły. Już blisko ¼ Polaków myśli o zmianie branży na IT. Dodatkowo tuż za wysokimi zarobkami, które Evolution cały czas stara się zapewnić, Polacy, jako czynnik zachęcający ich do podjęcia pracy w tej branży, wymieniają: możliwość nieustannego rozwoju (59,50 proc.), udział w ciekawych projektach (57,85 proc.) i możliwość obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.).

– To pokazuje z jak dużym potencjałem mamy do czynienia na polskim rynku, gdzie już w tym roku otworzymy swoje centrum inżynieryjne i docelowo zatrudnimy w nim 200 pracowników. Dodam, że w ciągu kilku miesięcy ⅓ stanowisk z tej puli została już obsadzona. Polscy pracownicy dali się poznać firmie Evolution, jako wysoko wykwalifikowani specjaliści znający Scalę, JavaScript, TypeScript i QA, które stanowią stack technologiczny naszej firmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, dlatego cały czas szukamy nowych talentów w Polsce. Poza tym, że zatrudniamy głównie doświadczonych inżynierów, dajemy szansę również tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę w IT. Dlatego też organizujemy darmowe bootcampy przygotowawcze dla wszystkich programistów, którzy chcieliby spróbować swoich sił w Scali, ale także TypeScript i zacząć swoją karierę w branży. Najlepsi uczestnicy mogą liczyć na zatrudnienie u nas – komentuje Konrad Brominski, Senior HR Manager z Evolution.

Jak wynika z badania Polacy silnie podkreślają chęć rozwoju w branży IT. Najważniejsze dla potencjalnych kandydatów są dobre zarobki (78,93 proc.), potem kolejno: możliwość pracy zdalnej (64,05 proc.), możliwość nieustannego rozwoju (59,50 proc.), możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85 proc.) i obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.). To pokazuje, jak bardzo ambitni są inżynierowie w naszym kraju.

– Atrakcyjne wynagrodzenie, premie, czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Co oczywiście staramy się zapewnić naszym pracownikom – komentuje Konrad Brominski z Evolution.

Kandydaci liczą sobie swobodę w pracy w IT

Elastyczne podejście do pracownika (43,80 proc. ankietowanych odpowiedziało, że liczy na to w pracy w IT) i możliwość pracy zdalnej (60,33 proc. oczekuje tego od potencjalnego pracodawcy w IT), to kolejne elementy, które padają w raporcie. Ważna dla Polaków jest również zgrana załoga w pracy – 64,88 proc. ankietowanych wskazała, że oczekuje dobrej atmosfery w zespole.

Jednocześnie potencjalni kandydaci oczekują, że praca w IT da im elastyczny czas pracy (60,33 proc.), możliwość pracy z dowolnego miejsca na Ziemi (59,09 proc.), czy możliwość rozwoju kompetencji (50,41 proc.). Co ciekawe, a może w pewnym sensie niepokojące, tylko 23,55 proc. badanych powiedziało, że praca w IT może zapewnić im work-life balance.

Jakie dziedziny IT interesują Polaków?

Mogłoby się wydawać, że na pierwszym miejscu w odpowiedziach na to pytanie znajdzie się programowanie, a jak się okazuje jednak nie. Najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) wskazało obszar testowania oprogramowania, samo programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT.

– Bez względu na to, jaką konkretnie dziedzinę w obszarze IT wybiera dana osoba, ważne jest, by na swojej drodze zawodowej spotkała odpowiednich ludzi. My w Evolution stawiamy na dzielenie się wiedzą i pracę zespołową, co pozwala naszym pracownikom rozwijać się na najwyższym poziomie, często w bardzo unikatowych obszarach. Każda firma, która tak jak nasza, wykorzystuje na co dzień innowacyjne technologie i rozwiązania, powinna postawić na takie podejście. Dzięki temu nasi pracownicy mogą liczyć na własnych mentorów, których znajdą w szeregach naszej firmy, a którzy chętnie podzielą się z nimi swoją bogatą wiedzą. Widzimy, że specjaliści z Polski doceniają takie podejście, bo nasze doświadczenie pokazuje nam, że inżynierowie znad Wisły, mimo że mają bardzo dobre wykształcenie, cały czas chcą podnosić swoje kompetencje – mówi Jacek Mrzygłód, EB & Comms Lead, Poland z Evolution.

Raport firmy Evolution będzie się składał z trzech części. Raport Praca w IT to jego pierwsza część. Niebawem pojawią się dwa kolejne opracowania: Praca w zagranicznej firmie oraz Stres a praca.

Pełny raport do pobrania tutaj.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków/Polek. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35 proc. to kobiety, a 47,65 proc. mężczyźni. Osoby w wieku 56+ stanowiły 38,36 proc. osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77 proc., w wieku 25-40 lat 27,07 proc., a w wieku 18-24 8,79 proc. Mieszkańcy miejscowości do 5 tys. mieszkańców (36,46 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (12,49 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców 20,78 proc., od 100 do 500 tys. mieszkańców 18,28 proc., a powyżej 500 tys. mieszkańców 11,99 proc.