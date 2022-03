Coraz więcej kobiet w sektorze gier. Stanowią już 30 proc. pracowników branży

Ponadto z badań wynika, że kobiety, pomimo powszechnych stereotypów, równie chętnie co mężczyźni oddają się cyfrowej rozrywce. Tylko w Polsce stanowią one 46 proc. wszystkich graczy[1]. Co więcej, według najnowszej globalnej analizy Newzoo[2], kobiety (94 proc.) częściej niż mężczyźni (91 proc.) grają w gry mobilne i zdecydowanie bardziej lubią gry, w których rozwiązuje się zagadki logiczne (33 proc. kobiety, 20 proc. mężczyźni).

Kobiety w branży nowych technologii

Szacuje się, że kobiety w polskim IT stanowią niespełna 30 proc. wszystkich pracowników w branży. A co skłania kobiety do wkroczenia na ścieżkę nowych technologii? Według raportu „Kobiety w IT 2022”[3] przeprowadzonego przez No Fluff Jobs, tym, które chciałyby pracować w tym sektorze zależy w dużej mierze nie tylko na zarobkach (71 proc.), ale tak samo na rozwoju osobistym w określonej dziedzinie (71 proc.). Badanie przeprowadzone przez organizację pokazało również, że aby pracować w branży IT, niekoniecznie trzeba kodować – 46 proc. kobiet przyznało, iż na piastującym przez nie stanowisku nie jest wymagana znajomość programowania. Co więcej, jedynie 27,5 proc. kobiet ukończyło studia techniczne – ponad połowa uczestniczek badaniu przebranżowiła się.

– Bardzo cieszy fakt, że przybywa kobiet zarówno w branży IT, jak i samym gamedevie. W Evolution już 58 proc. wszystkich pracowników stanowią kobiety, a 45 proc. kobiet piastuje stanowiska zarządcze. Co więcej, w zespołach pracujących w naszym studio proporcja liderów obu płci wynosi 50/50. Wierzymy, że siła tkwi w różnorodności i dzięki temu intensywnie się rozwijamy i z powodzeniem działamy na arenie międzynarodowej, tworząc nowoczesne rozwiązania dla branży gier online – mówi Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution. – W latach 2014-2019, odsetek kobiet pracujących w gamedevie oscylował w granicach 21-24 proc, w roku ubiegłym było to już 30 proc. Zdaje się, że pandemia zmotywowała kobiety do spełniania swoich marzeń i wkroczenia do branży gamingowej. Praca z nowymi technologiami daje ogromną satysfakcję i szansę nieustannego rozwoju.

To, że warto wybrać właśnie gamedev, pokazują statystyki z ostatnich lat dotyczące rozwoju branży gier na świecie. A ten jest dynamiczny – już teraz szacuje się, że jej wartość już teraz przekracza 300 miliardów dolarów[4], a liczba graczy stabilnie rośnie – w roku 2023 na całym świecie będzie ich niemal 3 miliardy[5].

